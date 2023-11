Oltre a quelle relative ai rinnovi, ieri sono circolate importanti notizie sul mercato dei nerazzurri; difficile che ci siano interventi a gennaio.

L’Inter è nel pieno di un tour de force di gare molto difficili ma il mercato non dorme mai e lo stesso amministratore delegato Marotta prima del match col Benfica ha dato un aggiornamento in tale senso.

Niente uruguagio

Le voci di un possibile arrivo a gennaio di Nahitan Nandez, obiettivo dell’Inter anche nel 2021, sono circolate in maniera molto forte e le parole del suo procuratore hanno fatto infuriare l’ex dirigente della Juventus. Il dirigente ci è andato giù pesante con l’agente facendo capire di non aver per nulla gradito l’essere tirati in ballo. Il motivo di questa reazione molto piccata sta anche nella difesa dei giocatori che ci sono adesso in quel ruolo: l’arrivo di Nandez metteva in dubbio le condizioni di Cuadrado ed il fatto che potesse essere ancora utile alla causa.

Nahitan Nandez

Due svincolati

Questa è la lettura che ne da Tuttosport che poi si concentra sulle trattative per Tiago Djaló e Mehdi Taremi. Per il portoghese è praticamente fatta: il giocatore ha accettato l’offerta di contratto dell’Inter ma fino a gennaio può succedere comunque di tutto. Il Lille infatti potrebbe decidere di cederlo già a gennaio per non perderlo a parametro zero. Sull’iraniano l’Inter non interviene ancora ma i suoi agenti ieri erano a Lisbona per assistere alla partita; può voler dire tutto o niente.

