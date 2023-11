Archiviato lo stranissimo pareggio di Lisbona i nerazzurri sono attesi alla terza trasferta consecutiva.

L’Inter B per così dire ha pareggiato col Benfica dopo essere andata sotto addirittura 3-0: non sappiamo come Inzaghi interpreterà le risposte che gli hanno dato le cosiddette seconde linee. Fare un bilancio che tenga conto del drammatico primo tempo e della fantastica ripresa è operazione ardua, di certo difficilmente rivedremo la formazione che ieri è scesa in campo al Da Luz.

Le condizioni degli acciaccati

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si proietta già alla trasferta sul campo dei campioni d’Italia che ci sarà domenica sera aggiornando la situazione sugli infortunati. L’emergenza difensiva continuerà visto che Pavard ha sì tolto il tutore ma ne avrà ancora per 2-3 settimane prima di tornare a disposizione. Bastoni è sulla via della guarigione ma il polpaccio è un muscolo molto delicato e non si vuole rischiare nulla: domani potrebbe fare parte del lavoro col gruppo ma nonostante ciò è molto difficile che venga convocato. Ecco perché ieri Inzaghi ha sostituito Darmian e De Vrij nel secondo tempo. Dumfries ha svolto allenamenti personalizzati in questi due giorni e molto probabilmente sarà titolare al Maradona.

Lautaro Martinez

Verso Napoli-Inter

Dopo il pareggio di Torino si pensa che Inzaghi adotti un piano gara leggermente più coraggioso visto che occorre tornare alla vittoria. Il tecnico dovrebbe schierare la stessa formazione che ha pareggiato con la Juventus: dentro dunque Sommer, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco, Lautaro Martinez e Thuram che hanno risposato ieri.

