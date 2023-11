Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Sporting

PAROLE – «Sappiamo che sarà una grande sfida, lo Sporting è molto forte e lo abbiamo visto anche all’andata nonostante la nostra vittoria. Sarà una sfida molto molto complicata. Penso che per l’Atalanta giocarsi una partita così sia motivo di grande orgoglio, figlia del lavoro. Affrontare una partita così ha tanto significato. Primo posto? Sarebbe un vantaggio ma vediamo come va stasera. Sappiamo l’importanza della partita, giocheremo contro una squadra molto forte e ci sarà da battagliare. Mercato? Sono tanti i fattori ma anni fa l’Atalanta era meno conosciuta come società, oggi lo è in virtù di quello che si è fatto. Il target è più altro per noi, la proprietà ha fatto investimenti importanti e abbiamo preso profili che anni fa erano impensabili. Ogni sessione di mercato è diversa, dobbiamo valutare sodo per portare giocatori funzionali».

