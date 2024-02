Nel 3-5-2 del tecnico piacentino un ruolo molto importante è rivestito dai cosiddetti quinti: anche quest’anno i laterali non stanno deludendo.

L’Inter vola in campionato avendo conquistato 63 punti sui 72 a disposizione, è agli ottavi di Champions League e ha vinto la SuperCoppa italiana; l’unico cruccio è l’eliminazione prematura dalla Coppa Italia avvenuta per mano del Bologna.

Rendimento al top

Dei nerazzurri chiaramente colpisce subito l’incredibile vena realizzativa degli attaccanti titolari capaci di segnare 35 goal in 2, immediatamente dopo stupisce la tenuta difensiva: influente su entrambe c’è l’apporto degli esterni. Come sottolinea il Corriere dello Sport in 5 (Darmian, Dumfries, Carlos Augusto, Dimarco e Cuadrado) hanno realizzato 7 goal e 17 assist in tutte le competizioni. Il migliore resta Dimarco con 3 reti e 7 passaggi decisivi ma non bisogna sottovalutare nessuno dei 5; ovviamente Cuadrado non ci sarà ancora per un po’ ma al suo posto ci si augura che Buchanan riesca a giocare con più continuità.

Carlos Augusto

Segnali positivi

Nell’ultima partita, quella contro la Salernitana, i nerazzurri hanno scoperto per certi versi Carlos Augusto: l’ex Monza ha realizzato 2 assist anche se comunque in generale finora ha sempre risposto presente quando chiamato in causa. Il brasiliano è la “riserva” che ha giocato di più e tra l’altro ha disputato circa 200 minuti in meno dell’ex Primavera, non così tanti in meno. Carlos Augusto sembra essere più funzionale di Gosens, che comunque i suoi goal importanti li faceva.

