Il club biancoceleste non intende svendere il centrocampista serbo nonostante ci sia il serio rischio di perderlo a zero euro prossimamente.

Sergej Milinkovic-Savic potrebbe essere uno dei prezzi pregiati del mercato anche se, come è noto, non è facile trattare con Claudio Lotito. Il Sergente ha il contratto in scadenza nel 2024: questa è l’ultima occasione per la Lazio per monetizzare la sua cessione.

Auronzo di Cadore (Bl) 20/07/2013 – amichevole / Lazio-Cadore / foto Insidefoto/Image Sport

nella foto: Claudio Lotito

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha dichiarato che Inter e Juventus hanno chiesto solamente informazioni; la valutazione dei biancocelesti è di 40 milioni di euro, probabilmente troppi per un giocatore a scadenza. I nerazzurri sembrano aver virato su Frattesi mentre i bianconeri aspettano di sapere se Rabiot accetterà il rinnovo o meno prima di muoversi.

L’articolo L’Inter monitora Milinkovic-Savic ma predilige Frattesi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG