I nerazzurri mantengono aperto il fronte che porta all’attaccante italo-argentino: la punta è ambitissima.

L’Inter ha disputato un’ottima Champions League e questo ha ovviamente impatto anche sul prossimo mercato. La massima competizione europea ha portato molti più ricavi di quanto previsto e quindi i nerazzurri non saranno costretti a cedere nessun big.

esultanza gol Romelu Lukaku

Mateo Retegui resta uno dei primi obiettivi in attacco visto che Correa ha deluso e potrebbe partire in prestito mentre il futuro di Lukaku è ancora un rebus. Secondo la Gazzetta dello Sport l’attaccante del Tigre potrebbe arrivare anche in caso di nuovo prestito del belga: il prezzo del nazionale italiano non è ancora schizzato ed ammonta a 18 milioni di euro.

