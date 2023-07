I dirigenti nerazzurri stanno meditando su quanti estremi difensori comprare in questa sessione di mercato.

L’Inter è in Giappone per partecipare alla tournée ed è ancora senza primo e secondo portiere: nonostante il passare del tempo l’arrivo di Yann Sommer non è in dubbio. Lo svizzero forzerà col Bayern Monaco che invece vorrebbe temporeggiare in attesa di avere notizie più precise sul rientro di Neuer; il problema sorge su Anatolij Trubin.

Raffaele Di Gennaro

Lo Shakhtar Donetsk continua a chiedere più di 15 milioni nonostante il contratto in scadenza nel 2024 ed il desiderio dell’ucraino di diventare nerazzurro. Secondo Sky Sport nella mente dei dirigenti si fa quindi strada l’ipotesi finora non contemplata di promuovere in Prima Squadra Filip Stankovic, figlio del grande Dejan “Deki” ed ex portiere dell’Under 17 nerazzurra; il serbo si giocherebbe il posto di secondo con Di Gennaro.

