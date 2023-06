Nonostante l’arrivo di Thuram che ha firmato ieri il reparto offensivo dei nerazzurri è ancora lontano dall’essere completo.

Sembra essere ai titoli di coda l’avventura all’Inter di Joaquin Correa anche se per ora offerte non ne arrivano per via del suo rendimento deludente negli ultimi due anni. Il Tucu non ha mai trovato continuità in nerazzurro complici anche i continui guai di natura fisica che lo hanno bersagliato; la società ha deciso di metterlo quindi sul mercato.

La novità degli ultimi giorni è che i dirigenti stanno pensando a Wilfried Gnonto per sostituirlo: il Corriere dello Sport sostiene che ci sono stati i primi colloqui esplorativi con il Leeds neo-retrocesso in Championship, la Serie B inglese. La valutazione è di 15-20 milioni, per i nerazzurri sarebbe un ritorno visto che l’attaccante della nazionale ha giocato nella Primavera interista.

L’articolo L’Inter ripensa a Gnonto per sostituire Correa proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG