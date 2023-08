I nerazzurri tornano alla carica per il difensore sondato già a gennaio scorso come possibile erede di Skriniar.

L’Inter ha avuto un summit in cui si è parlato di come affrontare gli ultimi giorni di mercato: Marotta, Ausilio e Inzaghi hanno tutti convenuto di lanciare un’offensiva per cercare di comprare Benjamin Pavard del Bayern Monaco.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

Il francese non dovrebbe essere impiegato stasera ed ha già accettato la destinazione nerazzurra; il club tedesco, secondo Tuttosport chiede più di 30 milioni mentre l’Inter offre 25 milioni più bonus. Il quotidiano sostiene che la forbice è molto piccola proprio per l’ammontare dei bonus, la fumata bianca potrebbe anche arrivare a breve; non va dimenticato che il contratto di Pavard scade nel 2024 e quindi il Bayern non può tirare più di tanto, i rapporti tra i due club sono ottimi.

L’articolo L’Inter rompe gli indugi su Pavard: distanza già piccola col Bayern proviene da Notizie Inter.

