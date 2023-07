L’Inter necessita di un bomber di primo livello a cui affidare la maggior parte delle reti: Thuram è il giocatore adatto?

Il Corriere dello Sport scrive dell‘Inter e di Marcus Thuram, una delle ultime pedine inserite nella scacchiera inzaghiana.

Le doti tecniche del francese non sono in discussione, ma il tecnico piacentino sa che l’attaccante avrà bisogno di tempo per adattarsi al modulo:

THURAM E INTER– Inzaghi spera di avere nell’amichevole di martedì con il Psg nuove indicazioni su che tipo di apporto Thuram è in grado di dare alla manovra offensiva. Il valore del francese è fuori discussione, ma deve inserirsi in squadra, costruire l’intesa con Lautaro e ambientarsi nel calcio italiano. Di sicuro ha fisico, ma è più abituato a puntare la porta, facendo sprigionare la propria potenza, piuttosto che a ricevere il pallone con l’area avversaria alle spalle.

L’articolo L’Inter studia Thuram: un gol col PSG cambierebbe tutto proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG