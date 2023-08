L’intermediario Yvan LeMee si è espresso sul possibile approdo di Pavard all’Inter: il francese resta vicino ai nerazzurri

Le Mee si è espresso a Radio Sportiva su Pavard, vicino all’approdo all’Inter:

«E’ un ottimo colpo, è un grande difensore, un giocatore di qualità: gioca a tre, a quattro, fa il terzino, fa ogni ruolo. Si è formato come mediano, a lui fare il terzino non piace e so che ha chiesto di fare il centrale difensivo».

L’articolo L’intermediario Le Mee: «Pavard ottimo colpo, difensore di qualità» proviene da Inter News 24.

