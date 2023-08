Gazzetta.it si sofferma sulle condizioni di Alexis Sanchez: l’attaccante cileno aspetta il ritorno all’Inter e anche a Milano non vedono l’ora di riaccoglierlo

Sanchez resta nel mirino dell’Inter e le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per il ritorno a casa. Gazzetta.it si è soffermata sull’attuale situazione del cileno:

«Sanchez è senza squadra, ma altro che “bollito”: il 34enne di Tacopilla viene dai 18 gol segnati al Marsiglia nel 2022/23, sua miglior stagione realizzativa negli ultimi sei anni. Il dna del campione alimenta ancora il calciatore Alexis, che ha fame e, soprattutto, una voglia matta di tornare a vestire il nerazzurro, tanto da aspettare la chiamata dall’Italia. Il cileno si è lasciato bene con il mondo Inter, nonostante la decisione del club di liberarsi di lui un anno fa con tanto di buonuscita. Sanchez costava ai nerazzurri poco più di 9 milioni lordi, per un netto di 7: nel 2021/22 era il calciatore più pagato della rosa, da qui la scelta di separarsi. Ma ora le condizioni sarebbero decisamente diverse. Sanchez tornerebbe con un contratto di un anno con stipendio più che dimezzato rispetto a quello dell’ultima stagione interista: circa 3 milioni netti. Meno di quello che guadagna Correa, ovvero 3,5. Al netto della buonuscita di un anno fa, dunque, per l’Inter può comunque essere un’operazione sensata: fuori un giocatore che sembra non aver più nulla da dare e dentro un calciatore ancora affamato, oltre che ben voluto dall’ambiente».

L'articolo Sanchez, ma quale bollito: a Milano lo aspettano. E le condizioni… proviene da Inter News 24.

