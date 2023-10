Marcello Lippi si schiera dalla parte di Luciano Spalletti dopo la sua nomina a ct della Nazionale: le dichiarazioni

Marcello Lippi, a Radio Kiss Kiss, approva la scelta di affidare la panchina della Nazionale a Luciano Spalletti, a suo dire sostituto ideale del dimissionario Mancini.

LE PAROLE – «La scelta di Spalletti è stata la migliore per il dopo Mancini. Un uomo ed un allenatore vincente, il massimo per la Figc per ottenere quello deve conquistare».

