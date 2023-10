Alexis Sanchez è tornato solamente oggi ad Appiano Gentile. E così l’Inter deve fare scelte obbligate domani

Come riferito da Sky Sport, Alexis Sanchez è tornato in ritardo dal ritiro della sua Nazionale, presentandosi ad Appiano Gentile solamente oggi.

Sarà a disposizione dell’Inter per la trasferta dei nerazzurri in casa del Torino, ma è improbabile un suo impiego dall’inizio. E così, come continua l’emittente, è difficile pensare ad un turno di riposo per Lautaro.

