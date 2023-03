L’Italia Under 20 si ferma al pari contro la Norvegia: per gli azzurrini del ct Nunziata solo un pari nel Torneo 8 Nazioni

Termina con un 2-2 il match tra Italia Under 20 e i pari età della Norvegia, valido perla quinta giornata del Torneo 8 Nazioni. Gara divertente che si sblocca dopo 13 minuti per la rete di Nordas, poi pareggiata 5 minuti dopo da Nasti, in seguito espulso.

Italia in vantaggio poi con Ndour al 55′, ma infine raggiunta dalla rete di Mugisha 7 minuti dopo. Un punto che fa salire gli azzurrini al primo posto a 10 punti come la Germania.

L’articolo L’Italia Under 20 non va oltre il pari: con la Norvegia finisce 2-2 proviene da Calcio News 24.

