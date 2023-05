Gli arbitri inglesi rimandano al mittente le accuse di Klopp nei confronti del fischietto Tierney: «C’è l’audio, comportamento corretto»

Dopo l’esultanza provocatoria, con infortunio, e le sue parole nel post partita, potrebbe arrivare la squalifica per Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool ha infatti accusato l’arbitro della sfida con il Tottenham, Paul Tierney, di avere avuto comportamenti inaccettabili nei suoi confronti.

Pronta la risposta del sindacato degli arbitri inglesi, che ha commentato: «Gli arbitri della Premier League sono registrati in tutte le partite tramite un sistema di comunicazione. Dopo aver riprodotto integralmente l’audio dell’arbitro Paul Tierney, possiamo confermare che ha agito in modo professionale per tutta la partita, anche quando ha ammonito l’allenatore del Liverpool, e quindi respingiamo fermamente qualsiasi accusa»

