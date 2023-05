Le parole di Kai Havertz sulla stagione pessima del Chelsea: «Tutto ciò che poteva andare storto, è andato storto»

Una stagione da incubo per il Chelsea. Dal cambio di proprietà, al mercato faraonico che non ha portato risultati in campo ed è sembrato molto casuale e vittima dei capricci di Boehly, fino all’esonero di Tuchel e Potter, niente è andato per il verso giusto in casa Blues. Di questo ha parlato Kai Havertz in una intervista a Kicker. Di seguito le sue parole.

«Tutto ciò che poteva andare storto, è andato storto. La stagione era iniziata in modo relativamente regolare: c’è stato un passaggio di proprietà, che è stato un grande cambiamento per l’intero club. Poi Thomas Tuchel è stato esonerato e questo ovviamente fa la differenza in una squadra come questa. Quando vinci con un allenatore e poi viene licenziato senza motivo…Dopo la Coppa del Mondo non abbiamo giocato molto bene e abbiamo perso molti punti. Inoltre sono arrivati molti nuovi giocatori durante il mercato invernale e avevano bisogno di sentirsi a proprio agio per poter mostrare la loro qualità».

