Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in Europa League contro il Tolosa.

PAROLE – «È stata una sconfitta meritata perché hanno vinto praticamente tutti i duelli Ci sono state troppe situazioni in cui avremmo dovuto conquistare la palla ma non l’abbiamo fatto. Inoltre abbiamo regalato la palla facilmente almeno due volte: una in occasione del gol, l’altra non sono sicuro se fosse un gol concesso o annullato. Quando subisci tre gol devi segnarne tanti per vincere comunque ed è quasi successo. Il punto non avrebbe migliorato la prestazione, ma la classifica sarebbe stata migliore. Ma adesso è tutto, quindi dobbiamo accettarlo. Come ho detto, meritato».

