Francesco Graziani, ex giocatore del Torino, ha parlato a La Stampa del recente infortunio del centrocampista granata, Ricci.

PAROLE – «Il calcio è così e Ricci non si deve abbattere, era vicino alla Nazionale, ma gli infortuni capitano, fanno parte del gioco. Se non è oggi, sarà domani: il suo momento arriverà. È nella mente e negli occhi di Spalletti, oltre che il presente e il futuro del Torino. Qualcun altro può riprendersi la scena, oltre che maggiori responsabilità. Penso a Ilic. È appena tornato titolare e avrà ancora più spazio per convincere l’allenatore e migliorare l’autostima. È giovane, ha talento e, proprio come Ricci, ha già una discreta esperienza. Il Torino ha bisogno di lui. Lui si deve svegliare».

