Antonello Cuccureddu, ex giocatore della Juventus, ha parlato a La Stampa del momento dei bianconeri in campionato.

PAROLE – «Se mi piace vedere così tanti giovani in prima squadra Tanto, ma non sono uno che pensa che si debba dare spazio ai giovani per partito preso. I giovani devono giocare se sono bravi, se sono pronti. Quelli della Juve di oggi mi piacciono perché quando entrano rispondono presente. Se questa Juve mi piace? A tratti, non sempre. Per come combatte sì, lo spirito è quello giusto, da vera Juve. Anche se vorrei vedere un po’più di qualità nel gioco. Se la Juve può vincere lo scudetto? Dipende anche dalle altre, l’Inter oggi mi sembra molto più avanti».

