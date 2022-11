Allo Stadio Anfield, il match valido per la 6ª giornata di Champions 2022/2023 tra Liverpool e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Ad Anfield, Liverpool e Napoli si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Champions League 2022/23.

Sintesi Liverpool-Napoli 0-0 MOVIOLA

1′ Iniziato il match ad Anfield.

5′ Prima occasione per il Liverpool, Salah dentro per Jones che a tu per tu con Meret da posizione defilata alza sopra la traversa.

9′ Kvaratskehlia prova il tiro da fuori, pallone lontano dallo specchio.

15′ Match in equilibrio sin qui.

28′ Ndombelé prova il tiro da fuori area, Allison para.

30′ Thiago Alcanta prova il tiro a giro, Meret vola e devia in corner.

35′ Ammonito Konaté per un brutto intervento su Lobotka.

39′ Resta a terra Milner dopo un duro scontro con Anguissa, il centrocampista inglese perde sangue dalla testa e l’arbitro interrompe la partita.

42′ Pericoloso il Liverpool con Salah, l’egiziano prova il mancino a giro ma è bravo Meret a dirgli di no. L’arbitro poi ferma tutto per il fuorigioco dell’attaccante.

45′ Termina la prima frazione.

INTERVALLO

46′ Iniziata la ripresa ad Anfield, nessuno cambio per le due squadre.

48′ Cambio nel Liverpool, Milner non ce la fa dopo il colpo di testa subito nella prima frazione. Al suo posto dentro Elliot.

51′ Salah risolve una mischia in area del Napoli con un tiro alto sopra la traversa.

53′ GOL ANNULLATO AL NAPOLI – Kvaratskhelia impacchetta un cross al bacio per Ostigard che si inserisce e di testa porta avanti gli azzurri. Dopo un check del Var, l’arbitro ha annullato il gol.

Liverpool Napoli 0-0: risultato e tabellino

RETI:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Milner, Van Dijk, Konaté, Tsimikas, Milner (48′ Elliot), Thiago, Jones, Fabinho; Alexander-Arnoled, Firmino, Salah. Allenatore: Klopp

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Lobotka, Ndombele, Anguissa; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. Allenatore: Spalletti

Ammoniti: Konaté (L),

