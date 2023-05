Il Liverpool adesso ufficializza il tutto: ben quattro giocatori lasceranno la squadra al termine di questa stagione

Firmino, Keita, Milner e Oxlade-Chamberlain lasceranno il Liverpool al termine della stagione, come confermato dallo stesso club tramite i propri canali ufficiali.

IL COMMENTO – Il quartetto si imbarcherà ciascuno in nuovi capitoli della propria carriera dopo la conclusione della stagione 2022-23, dopo aver aiutato i Reds a raccogliere una serie dei più grandi riconoscimenti del gioco durante i loro anni ad Anfield.

Tutti e quattro hanno fatto la loro parte nella squadra di Jürgen Klopp che ha vinto la Champions League, la Supercoppa UEFA e la Coppa del Mondo per club FIFA nel 2019, prima di diventare la prima squadra del Liverpool a conquistare il titolo in 30 anni, collezionando 99 punti nel 2019-20.

Altri due trofei sono stati aggiunti alla collezione dopo la scorsa stagione, con il successo nella Carabao Cup e nella Emirates FA Cup a Wembley.

La loro avventura con i Reds includeva anche due secondi posti in Premier League, altre due presenze in finale di Champions League e la vittoria nell’FA Community Shield del 2022, mentre Firmino e Milner sono stati figure chiave quando il Liverpool ha raggiunto le finali di Coppa di Lega ed Europa League durante la prima stagione in carica di Klopp.

Con la visita dell’Aston Villa sabato che sarà l’ultima partita casalinga della stagione dei Reds, speciali riconoscimenti saranno tributati al quartetto ad Anfield, con ulteriori omaggi da seguire sulle piattaforme digitali del club dopo la fine della stagione come auguriamo a Roberto, Naby, James, Alex e le loro famiglie il meglio per il futuro.

Tutti e quattro i giocatori se ne andranno con la nostra gratitudine e apprezzamento per il contributo che hanno dato.

