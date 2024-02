Locatelli a Mediaset: «Non è tutto da buttare. Ripartiamo con l’Udinese». Le parole dopo il ko con l’Inter

Dopo Inter–Juve, Manuel Locatelli ha parlato anche ai microfoni di Mediaset.

PARTITA – «Sicuramente loro hanno fatto una buona partita, si muovevano molto e abbiamo fatto un po’ fatica a prenderli all’inizio e ci siamo abbassati molto. Nella ripresa siamo riusciti ad essere più aggressivi e sicuramente questo ci ha dato dei vantaggi».

PERDERE PER UN AUTOGOL – «Al di là dell’autorete, quando perdi brucia sempre, indipendentemente da chi fa gol o se fai autogol. Noi dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita, credere in quello che sappiamo fare e continuare a lavorare».

SCUDETTO – «Ripeto sempre che è il campo che dirà chi è più forte. Noi dobbiamo continuare a crescere, a fare scelte migliori all’interno della partita, convivere con il nostro modo di essere, uniti e dobbiamo continuare ad avere questo spirito di squadra. Sicuramente non è stata una settimana bella come le altre che ci hanno permesso di avere i punti che abbiamo. Non è però tutto da buttare, ora dobbiamo ricominciare a vincere contro l’Udinese».

