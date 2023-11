Locatelli a rischio per Juve Inter: possibile ‘allegrata’ per sostituire il playmaker che ha riportato l’infrazione scomposta della costola

Come riporta La Stampa l’infrazione lievemente scomposta della decima costola toccata a Manuel Locatelli mette il playmaker della Juventus a serio rischio per il big match con l’Inter.

Allegri starebbe addirittura pensando di far partire titolare Hans Nicolussi Caviglia – che ha debuttato in stagione nell’ultima gara contro il Cagliari – proprio nel ruolo dell’ex Sassuolo.

