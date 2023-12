Locatelli a Sky: «E’ un peccato aver perso 2 punti. Mano Bani? Ci saranno polemiche, ma…». L’intervista dopo l’1-1 di Genoa Juve

Locatelli a Sky Sport ha commentato il pareggio tra Genoa e Juve per 1-1.

COSA NON HA FUNZIONATO – «Alla fine la carta non conta niente, bisogna sempre dimostrare sul campo chi è più forte. Oggi non siamo riusciti a portarla a casa. Credo che nel complesso dovevamo creare di più. E’ un peccato, abbiamo perso 2 punti e ne siamo consapevoli. C’è da continuare, credo che lo spirito sia quello giusto. Restare uniti e compatti, questo è importante».

IL GOL DI GUDMUNDSSON – «E’ stato un episodio un po’ rocambolesco, dovevamo essere più concentrati a non prendere gol soprattutto perché l’abbiamo preso dopo 3 minuti dall’inizio del secondo tempo e questo non deve succedere. Dovevamo creare di più come squadra, peccato aver perso 2 punti».

COSA MIGLIORARE – «Quando analizzi una partita c’è sempre da migliorare. Quando sei in campo bisogna essere lucidi nel cercare di trovare la giocate giuste. Magari dal campo uno vede una giocata diversa da quella che chiede l’allenatore. Come ci dice sempre lui bisogna aver pazienza che il gol si può trovare. Anche oggi abbiamo trovato qualche occasione per chiuderla, ma non siamo riusciti e questo è un peccato».

SENSAZIONI DAL CAMPO SUL MANO BANI – «No,è chiaro che poi tanto ci saranno sempre tutte le polemiche. Noi dovevamo vincerla sul campo. E’ un episodio che commenterete voi…».

