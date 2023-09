Locatelli colpisce la traversa: gol sfiorato in Italia Ucraina da parte del centrocampista della Juve

Locatelli ha sfiorato il gol in Italia Ucraina. A fermarlo è stato solo la traversa.

Il centrocampista della Juve ha avuto sui piedi la palla del 3-1 al minuto 69 dopo un’azione confusa in area di rigore avversaria, ma il suo tentativo è finito sul legno superiore della porta. Tanta sfortuna, quindi, per Locatelli, tra i migliori in campo dell’Italia dopo Frattesi.

LA CRONACA DI ITALIA UCRAINA

