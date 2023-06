Locatelli papà innamorato del suo Theo: dedica dolcissima sui social da parte del centrocampista della Juventus

Manuel Locatelli sta trascorrendo le vacanze con la moglie Thessa e il figlio Theo.

Essere Papà per me è il Dono più grande che la vita poteva darmi .

Grazie a Dio e alla Mamma sei qui.

Papà per te ci sarà sempre .

Grazie Theo sei il mio Campione pic.twitter.com/GbPgmSrNeP — Manuel Locatelli (@locamanuel73) June 22, 2023

Proprio al bambino neonato è dedicato l’ultimo messaggio social del giocatore della Juventus: «Essere Papà per me è il Dono più grande che la vita poteva darmi . Grazie a Dio e alla Mamma sei qui. Papà per te ci sarà sempre . Grazie Theo sei il mio Campione».

The post Locatelli papà innamorato del suo Theo: dedica dolcissima sui social – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG