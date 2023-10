Locatelli segna solo gol importanti: è il primo a riuscirci con Juve e Milan. Il traguardo dopo la rete di San Siro

Locatelli con la rete a San Siro di ieri sera è diventato il primo giocatore capace di segnare in incontri tra Juve e Milan con entrambe le maglie in Serie A prima di compiere 26 anni (esclusi autogol).

Il centrocampista bianconero non segnava dal 9 gennaio 2022 contro la Roma (3-4) e non segnava con un tiro da fuori area in Serie A dal 2 ottobre 2021, contro il Torino. Locatelli si conferma così come giocatore dei gol importanti.

The post Locatelli segna solo gol importanti: è il primo a riuscirci con Juve e Milan appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG