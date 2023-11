Locatelli sta meglio: con l’Inter ci sarà? L’idea della Juve sul centrocampista che oggi ha svolto parte dell’allenamento in gruppo

Locatelli sta leggermente meglio dopo l’infortunio alla costola patita un paio di settimane fa, tanto che oggi ha svolto parte dell’allenamento con il resto del gruppo.

Come spiegato da Paolo Aghemo a Sky Sport, tuttavia, c’è massima cautela sul suo impiego allo Stadium contro l’Inter. La Juve non vuole correre alcun rischio e quindi la decisione finale sarà presa in base alle sensazioni dello stesso Locatelli.

