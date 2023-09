Locatelli torna a casa del…Milan: il retroscena che riguarda il centrocampista della Juve verso Italia Ucraina di martedì

L’Italia si trova Milanello, casa del Milan, per preparare la delicata e decisiva partita contro l’Ucraina in programma martedì sera. Tra gli azzurri c’è anche Locatelli e per lui il ritorno a Milanello è decisamente particolare.

Il centrocampista della Juve, infatti, dopo aver fatto la trafila della giovanili dell’Atalanta ha giocato in quelle del Milan fino all’approdo in prima squadra. Per lui, quindi, Milanello è stata una casa per diversi anni.

