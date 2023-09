Italia, Baldaccini sicura: «Manca una figura come Chiellini». Le parole della giornalista sull’ex leggenda della Juve

La giornalista Veronica Baldaccini, ospite a Sky Sport 24, ha spiegato perché all’Italia manca un giocatore come Chiellini. Queste le parole sull’ex leggenda della Juve.

LE PAROLE – «Rispetto all’Europeo all’Italia manca uno come Chiellini, una figura carismatica difficilmente sostituibile. Va trovata probabilmente un’alternativa, qualcuno che sappi anche rinviare in mezzo al campo. La ruvidità di Chiellini, che ha contraddistinto il suo modo di giocare, era elemento prezioso nell’impostare certe partite. Gli avversari devono un po’ soffrirti. L’Italia deve tornare ad essere fastidiosa oltre che bella, come è l’auspicio di Spalletti. La nazionale deve essere tosta. Servirebbe la cazzimma che aveva dato al Napoli».

