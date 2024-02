Loftus-Cheek celebrato anche dall’Europa League: questo gol del rossonero ha fatto impazzire i tifosi. Il VIDEO della rete

La rete di Loftus-Cheek contro il Rennes non ha fatto solo esplodere i tifosi del Milan ma è piaciuto anche al canale Twitter ufficiale dell’Europa League.

La prima, delle due reti, nel playoff d’andata contro il Rennes ha dato il via alla vittoria per 3-0. Angolo perfetto per il centrocampista inglese: così è stata celebrata la rete del rossonero. Nei commenti, tanti i tifosi che hanno apprezzato il gesto dell’ex Chelsea.

The post Loftus-Cheek celebrato anche dall’Europa League: questo gol del rossonero ha fatto impazzire i tifosi – VIDEO appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG