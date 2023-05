Loftus-Cheek obiettivo concreto del Milan: i numeri del centrocampista che tanto piace ai rossoneri nella sua avventura al Chelsea

Loftus-Cheek è uno degli obiettivi più concreti per il Milan per rinforzare il centrocampo a partire dalla prossima stagione. Il centrocampista va in scadenza con il Chelsea nel 2024.

Nella sua avventura a Londra con i Blues il calciatore ha collezionato 153 presenze totali (di cui 31 in questa stagione), segnando 13 gol e fornendo 18 assist.

