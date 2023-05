Sorrentino esalta Maignan: «È il più forte d’Europa. Senza di lui il Milan…». Le parole dell’ex portiere

Stefano Sorrentino è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare di Milan e dell’importanza di avere un portiere come Mike Maignan. Di seguito le sue parole.

SORRENTINO – «Ultimamente il ruolo del portiere sta cambiando parecchio e questa non è una cosa positiva. Il fatto che ora si cerchi più un portiere esclusivamente bravo coi piedi e magari si lascia andare l’aspetto tecnico-tattico a me non fa impazzire. Il portiere deve parare, poi se sei bravo anche con i piedi meglio. Maignan è il più forte d’Europa e del campionato, completo a 360 gradi, bravo coi piedi, in porta, a dirigere la difesa, insomma un leader. Il voto? 8. Quest’anno il Milan senza di lui ha perso tanti punti oltre che sicurezze in difesa. Unisce perfettamente il portiere vecchio stampo e quello moderno»

