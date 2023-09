Il telecronista Bruno Longhi ha sottolineato le grandi difficoltà che hanno incontrato i nerazzurri a San Sebastian.

L’Inter, quella che ha battuto il Milan 5-1, lascia sbigottiti tifosi ed addetti ai lavori solo 4 giorni dopo la vittoria nel derby riuscendo a pareggiare solo nel finale nella prima gara di Champions League. Sotto accusa il turnover di Inzaghi che però non è stato neanche così tanto massiccio; Bruno Longhi a TMW Radio boccia la squadra nella sua totalità ma si scaglia solo contro un giocatore.

Marko Arnautovic

“La Real Sociedad ha giocato un calcio straordinario, ci ha messo tutto quello che poteva mettere, pressing, qualità e non solo. L’Inter sì ha fatto cambi, ma quello inadatto è stato solo uno. Asllani non è Calhanoglu ma anche il turco ieri avrebbe sofferto. Mercoledì erano sempre aggressivi, ci potevi fare poco”.

Il peggiore in campo

“Non andava messo solo Arnautovic. Se non riesci a superare la prima linea, ti serve uno che tiene palla e fa salire la squadra e Arnautovic non è uno così. Ieri i cambi sono stati produttivi, da una parte e dall’altra. Ha rischiato enormemente comunque di perdere l’Inter, ed è un campanello d’allarme. Dopo il 5-1 nel derby si sono sprecati gli elogi, forse sono andati in campo pensando di essere più forti. Che voto? All’Inter 5, perché ha riacciuffato il pari dopo una prestazione sottotono”.

I tifosi sperano si sia trattato solo di un incidente di percorso anche se nella passata stagione non si trattava solo di episodi.

L’articolo Longhi: “Asllani non è Calhanoglu ma l’inadeguato è stato solo uno, all’Inter do 5” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG