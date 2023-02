Sono queste le parole del giornalista Bruno Longhi che parla così dell’Inter a Radio Sportiva, ecco cosa dice.

Ecco cosa dice il giornalista Bruno Longhi, che analizza così l’Inter a Radio Sportiva, le parole: “Inzaghi ha sempre giocato così perché gli piace questo modulo. Acquista giocatori in modo che siano funzionali a questo sistema. Non è detto che si cambi modulo per vincere le partite. Queste critiche nei confronti del tecnico sono arrivate dopo una partita in cui l’Inter ha giocato bene e prodotto tanto. È stata nettamente superiore. Il calcio va valutato non solo sul risultato, ma anche sulla prestazione.“

L’ex portiere, Gianluca Berti a SportItalia parla così dei nerazzurri: “L’Inter ha perso dei punti per strada, ha perso anche giocatori che fanno la differenza. La squadra di Inzaghi dopo il Napoli è la più forte.“

