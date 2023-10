Longhi: «Se ti chiami Juve e non fai le coppe non puoi toglierti quel peso». Le parole alla vigilia della partita contro il Verona

Longhi a Maracanà su Tmw Radio ha parlato della Juve alla vigilia della partita contro il Verona.

LONGHI – «Sulla carta la Juve non dovrebbe avere problemi con il Verona. Se va prima in classifica per una notte? E’ un entusiasmo che può durare una settimana ma anche di più. Una squadra che si chiama Juventus e non ha le coppe non può togliersi di dosso il peso di dover essere prima se dovesse capitare».

