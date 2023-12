Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato alla vigilia del match con l’Inter, che segna il ritorno di Inzaghi a Roma

Alla vigilia del big match tra Lazio e Inter, il presidente biancoceleste Claudio Lotito rilascia alcune dichiarazioni a notizie.com, incentrate soprattutto su Simone Inzaghi, storico allenatore proprio della Lazio e domani avversario.

INZAGHI- «Mi hanno fatto molto piacere le parole di Simone, quando parlano bene del nostro club come non posso essere contento, anche se allo stesso tempo questa società a lui ha dato tanto, tantissimo. Se voglio bene a Simone? Ma certo che gli voglio bene, mi scusi, ma che domanda è? So allo stesso tempo quanto lui sia ancora legato alla Lazio, non è che le cose si possono dimenticare così. Simone è un bravo ragazzo e io non non ho mai augurato il male a nessuno, figuriamoci a Simone che per me è stato come un figlio, poi il lavoro è un’altra cosa…»

LAZIO INTER- «L’affetto nei confronti di Simone Inzaghi è lo stesso, dal punto di vista personale non ci sono problemi, se ci sarà la possibilità di saluteremo, ma è già successo altre volte. Non è un problema. Qualche giorno fa mi hanno chiesto se fossi contento del fatto che Inzaghi è primo con l’Inter, ma a me non interessa, io guardo solo la Lazio, mi interessa e sono attento solo a quello, di tutto il resto poco importa, guardo il campo e speriamo di fare delle buone cose. Se vinceremo con l’Inter? Vediamo, di sicuro faremo la nostra partita e cercheremo di fare le cose fatte bene, ma su questo sono ottimista»

L’articolo Lotito alla vigilia dell’Inter: «A Inzaghi voglio bene come un figlio, ma domani…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG