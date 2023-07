Luca Pellegrini Milan: nome nuovo come vice Theo Hernandez. I dettagli sul terzino di proprietà della Juventus

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale, il calciomercato Milan è alla ricerca di un vice Theo Hernandez, vista la sempre più probabile partenza di Ballo-Touré. Il profilo ricercato dai rossoneri possibilmente dovrebbe essere italiano.

In quest’ottica si valuta il nome di Luca Pellegrini, terzino italiano della Juventus che negli ultimi sei mesi ha giocato in prestito alla Lazio. Il giocatore piace ai rossoneri ma per il momento il Milan non sembra intenzionato a fare offerte ufficiali.

