Tra i nomi accostati al Milan in passato sul mercato c’è stato anche Lucca. L’attaccante ora all’Ajax non conosce ancora il suo futuro

Tra i nomi accostati al Milan in passato sul mercato c’è stato anche Lucca. L’attaccante ora all’Ajax non conosce ancora il suo futuro:

come riportato da Calciomercato.com il club olandese non ha ancora deciso se esercitare il diritto di riscatto da dieci milioni inserito nell’accordo col Pisa la scorsa estate o meno. Il giocatore come espresso qualche giorno fa in un’intervista vorrebbe restare con i lancieri. I rossoneri e non solo osservano interessati.

The post Lucca Milan: la decisione dell’Ajax e la volontà del calciatore appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG