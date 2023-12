La Juventus Next Gen è ospite della Lucchese nel recupero dell’ottava giornata di Serie C: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juventus Next Gen, dopo la sconfitta con la capolista Cesena, è ospite della Lucchese nel recupero dell’ottava giornata del girone B di Serie C. I bianconeri beffati nel recupero su calcio di punizione.

Lucchese Juventus Next Gen 1-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – È cominciata Lucchese-Juventus Next Gen.

3′ Prima azione offensiva – Prova a spingere la Lucchese con il cross di De Maria: Daffara blocca senza problemi.

8′ Yildiz giù in area – Uno-due con Cerri, il turco va giù ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

9′ Mulazzi al cross – L’esterno penetra in area e mette in mezzo, Cerri anticipato dalla difesa.

13′ Occasione Lucchese – Girata di testa di Magnaghi su calcio di punizione: Daffara si allunga e salva in corner.

13′ Contropiede Juve – Comenencia in area sul ribaltamento di fronte. Il suo cross è mal calibrato, la difesa spazza.

22′ Lucchese pericolosa – Ancora Magnaghi di testa. Blocca Daffara.

24′ Ancora Magnaghi! L’attaccante calcia col destro da buona posizione ma non trova la porta.

31′ Altra conclusione della Lucchese – Calcio d’angolo, Tiritiello stacca di testa. Pallone altissimo.

36′ DAFFARA STREPITOSO! Grandissima parata del portiere bianconero che salva tutto sulla conclusione di Quirini da distanza ravvicinata.

41′ Cross Comenencia – La Juve si riaffaccia in attacco: cross pericoloso di Comenencia, Cerri è anticipato. Sarà calcio d’angolo.

44′ Ammonito Nonge – Intervento in ritardo del centrocampista, l’arbitro estrae il primo cartellino giallo.

45′ Non ci sarà recupero – L’arbitro chiude subito la prima frazione di gioco.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Palo Lucchese! Bordata da fuori di Rizzo Pinna, palla sul palo.

52′ Si accende Yildiz – Gran giocata nello stretto, il turco scappa via e viene steso da Quirini. Ammonito.

54′ Ci prova Magnaghi – Altra conclusione dell’attaccante: il sinistro da fuori ampiamente a lato.

58′ ANCORA DAFFARA! Il portiere sbaglia il disimpegno, ne approfitta Magnaghi che calcia dal limite. Pallone ben angolato ed altro grande intervento dell’estremo difensore bianconero.

61′ Ammonito Huijsen – Già richiamato nel primo tempo, l’olandese riceve il giallo per un intervento in ritardo fuori dalla propria retroguardia.

62′ Cambio Juve – Cerri lascio il campo a Simone Guerra.

73′ Yildiz vicino al gol – Il turco ci prova su punizione. Palla di poco a lato.

74′ Doppio cambio Juve – Palumbo e Salifou prendono il posto di Nonge e Comenencia.

80′ Occasione Lucchese – Gucher ci prova da fuori. Bel tiro che termina a lato non di molto.

82′ Brambilla cambia ancora – Muharemovic per Huijsen, già ammonito.

91′ GOL LUCCHESE – Pennellata di Rizzo Pinna su calcio di punizione. Stavolta Daffara non può nulla.

94′ Rizzo Pinna sfiora la doppietta – Tocco sotto che supera Daffara, salvataggio provvidenziale di Damiani.

TRIPLICE FISCHIO – Juventus Next Gen beffata nel recupero e KO anche a Lucca.

Migliore in campo Juve: Daffara LE PAGELLE

Lucchese Juventus Next Gen 1-0: risultato e tabellino

Reti: 91′ Rizzo Pinna (L)

Lucchese: Chiorra; Quirini, Tiritiello, Sabbione, De Maria; Gucher, Tumbarello; Russo (75′ Yeboah), Cangianiello (93′ Merletti), Rizzo Pinna; Magnaghi (85′ Guadagni). A disposizione: Coletta, Alagna, Perotta, Toma, Romero, Sueva, Berti, Djibril, Leone, Visconti. Allenatore: Gorgone

Juventus Next Gen: Daffara; Huijsen, Poli, Stramaccioni (82′ Muharemovic); Mulazzi, Comenencia (75′ Salifou), Damiani, Nonge (74′ Palumbo), Turicchia; Yildiz, Cerri (62′ Guerra). A disposizione: Scaglia, Crespi, Savona, Maressa, Ntenda, Iocolano, Citi, Valdesi, Stivanello, Perotti, Anghelè. Allenatore: Brambilla

Arbitro: Simone Gavini di Aprilia

Ammoniti: Nonge (J), Quirini (L), Huijsen (J), Yildiz (J), Guerra (J), Guadagni (L)

