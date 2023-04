Andrea Luce, amministratore delegato del Sangiuliano, ha parlato alla vigilia del match contro la Juventus Next Gen

Andrea Luce, ad del Sangiuliano, ha parlato in conferenza alla vigilia del match con la Juventus Next Gen.

GARA DI DOMANI – «La squadra arriva a questo appuntamento consapevole dei propri mezzi e a me ha fatto piacere vedere con quanta voglia e intensità abbiano lavorato in questi giorni, dopo la sconfitta di Padova. Tutti noi vogliamo arrivare insieme all’obiettivo. I ragazzi hanno sempre dimostrato di tenere molto a questa società e nonostante le difficoltà avute nel corso dell’anno e che erano da mettere in preventivo all’esordio in Serie C, con risultati altalenanti, si sono sempre dimostrati veri uomini e grandi professionisti».

RISULTATI ALTALENANTI – «Ci è mancata tutto sommato quella continuità di risultati che ci avrebbe permesso di uscire probabilmente in modo definitivo dalla zona a rischio però adesso abbiamo il destino nelle nostre mani e sappiamo di non dover dipendere da nessun altro».

CAMPIONATO DIFFICILE – «Siamo capitati nel girone più competitivo e difficile degli ultimi anni basti vedere che finora abbiamo fatto 41 punti, un bottino che negli altri due gironi sarebbe stato sufficiente per una tranquilla salvezza e forse anche per qualcosa in più. Tuttavia sappiamo che per salvarci ce ne servono altri sei e dobbiamo assolutamente farli. La salvezza al primo anno vale quanto la vittoria di un campionato».

