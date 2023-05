L’ex esterno dell’Inter Luis Figo ha voluto parlare del derby di Champions League contro il Milan di mercoledì sera

L’ex ala nerazzurra Luis Figo ha voluto parlare a La Gazzetta dello Sport per quanto concerne il derby Milan-Inter.

LE PAROLE – «Sai cosa mi aspetto perché io sono stato fiero di indossare la maglia dell’Inter e sono orgoglioso che adesso il calcio italiano abbia due semifinaliste in Champions oltre al Napoli che ha fatto grandi cose in Europa prima di essere eliminato nei quarti di finale. Nel derby di Milano tutto può succedere. All’Inter ho avuto un’esperienza fantastica e le auguro di arrivare in finale. Lautaro decisivo. I dettagli in Champions sono determinanti e l’argentino può essere l’uomo giusto. È maturato e ha personalità».

L’articolo Luis Figo su Milan-Inter: «Spero che i nerazzurri arrivino in finale» proviene da Inter News 24.

