Secondo Gazzetta.it Lukaku avrebbe declinato una nuova ricca proposta dall’Arabia, oltre a non prendere in considerazione l’ipotesi Milan

Lukaku continua a rifiutare tutte le avances, convinto di volere solo l’Inter. Il punto di Gazzetta.it:

«Altro no all’Arabia Saudita. Romelu Lukaku non ha cambia idea, neppure di fronte alla nuova offerta che gli è stata recapitata dagli emissari della Saudi Pro League, in questi giorni di base a Londra per fare shopping di campioni. La prima proposta che gli era stata recapitata (25 milioni per due anni) è stata alzata oltre quota 30 e allungata di una stagione, ma non ha scalfito la volontà di Big Rom di restare in Europa. Per la sua carriera, a 30 anni, ritiene prematuro un trasferimento in Arabia e almeno fino al Mondiale del 2026, l’ultimo che probabilmente disputerà con il Belgio, vuole essere protagonista in uno dei primi 5 campionati del Vecchio Continente e in Champions. Meglio se con la maglia dell’Inter. Si vede ancora in Serie A, con la maglia dell’Inter e non con quella del Milan. Né lui né il suo entourage al momento prendono in considerazione un trasferimento sull’altra sponda del Naviglio: Big Rom è tremendamente interista e lo ribadirà ai protagonisti della vicenda».

proviene da Inter News 24.

