Lukaku Juve, c’è Massimiliano Allegri dietro la scelta di portare il belga in bianconero: la rivelazione sull’affare

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è la regia di Massimiliano Allegri dietro il passaggio di Romelu Lukaku alla Juventus, che si sta concretizzando sempre più giorno dopo giorno.

Max ha chisto il belga alla dirigenza e si sarebbe mosso anche in prima persona per il suo arrivo in quel di Torino, spinto dalla credenza che, con lui, il club bianconero sarà pronto a vincere già da subito. Cosa che invece non succederebbe con Vlahovic, che ha invece dimostrato di faticare senza una squadra che gioca per lui.

The post Lukaku Juve, Allegri dietro questa scelta: «Max convinto di una cosa». Rivelazione appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG