Kessie Juve, assist di Xavi in direzione Giuntoli: il direttore bianconero si frega le mani per l’assalto all’ivoriano

Indizio importante sul futuro di Franck Kessie è arrivato nella notte, quando l’ivoriano non è sceso in campo nell’amichevole contro il Milan.

90 minuti in panchina per l’obiettivo del calciomercato bianconero, con Xavi che ormai ha fatto capire di ritenerlo fuori dal progetto tecnico del Barcellona. E Giuntoli, adesso, è pronto a fare sul serio per portare il giocatore in bianconero.

The post Kessie Juve, assist di Xavi per Giuntoli: il direttore già si frega le mani appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG