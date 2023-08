Lukaku Juve, tifosi in rivolta per l’arrivo in bianconero del centravanti belga: ricordano così quelle parole di Elkann…

Non l’hanno presa affatto bene i tifosi della Juventus, che come scrive Tuttosport non accettano di vedersi concretizzare lo scambio tra Lukaku e Vlahovic. Il belga non piace per il suo trascorso nerazzurro, culminato con le polemiche dello scorso aprile in Coppa Italia, quando il numero 9 andò ad esultare zittendo la curva bianconera.

E poi ci sono l’età già avanzata (30 anni rispetto ai 23 del serbo), oltre all’elevato ingaggio e ai numerosi acciacchi. E c’è chi ricorda quelle parole di John Elkann che, solo qualche settimana fa, parlava di rilancio dei giovani con l’arrivo di Giuntoli.

