Sul mercato tiene ancora banco il futuro di Lukaku, non convocato dal Chelsea per gli impegni estivi. Ecco le ultime

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i club dell’Arabia Saudita continuano a spingere per Romelu Lukaku, lavorando ad una nuova proposta per convincere l’attaccante del Chelsea al trasferimento.

Il belga, accostato sul mercato anche al Milan, però vuole rimanere in Europa e la Juve rappresenta al momento la sua priorità. I club sauditi aspettano di capire come si evolverà la situazione tra l’ex Inter e i bianconeri prima di sferrare il nuovo assalto.

Intanto il giocatore come riportato da Sky Sport non è stato convocato dal club inglese per gli impegni estivi, resterà a Londra ad allenarsi.

