Ivan Zazzaroni ha posto l’accento sul match di campionato tra Inter e Roma e sull’accoglienza dell’ex nerazzurro Lukaku

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni si proietta all’incontro della 10^ giornata di campionato di Serie A tra Inter e Roma, in programma il 29 ottobre a San Siro.

La sua analisi si concentra soprattutto su Romelu Lukaku, ex nerazzurro che rivedrà San Siro dopo il doppiogioco di questa estate.

LUKAKU COME BARABBA- «Lukaku è malato di insofferenza cronica, oltre che di gol, eppure da mesi si trova al centro di un’intollerabile campagna stampa tesa a demonizzarlo: l’hanno dichiarato colpevole di promesse mancate e comportamento sgradito agli interisti: aveva giurato amore eterno e invece s’è stufato ed è uscito di casa per un’altra.

Non è stato il primo, non sarà l’ultimo. Sul centravantone belga è stato detto e scritto di tutto. E a pochi giorni dalla partita dei malumori c’è chi continua ad annunciare proteste rumorose, un’accoglienza degna dei peggiori barabba. Eppure proprio in questo periodo si avverte nel calcio italiano una sorprendente tendenza al perdonismo, specie nei confronti degli autori di tradimenti assai più seri».

REAZIONE TIFOSI- «La reazione di pancia dei tifosi non è tuttavia una novità. A Luis Figo, che ventitré anni fa lasciò il Barcellona per il Real, fu dato del “maiale”, con tanto di presenza in campo, nel Clàsico, della testa del povero suino. Un episodio vergognoso, mai più ripetutosi.

Restando dalle parti nostre, quando l’11 marzo 2007 l’amatissimo Ronaldo, accasatosi incredibilmente al Milan, affrontò il primo derby. Venne salutato dagli interisti con una fischiata atomica, poco prima di segnare il gol dell’1-0. La partita finì comunque 2-1 per i nerazzurri».

INTER- «I tifosi possono fare quello che vogliono, è un loro diritto, è previsto nel ruolo. Ma Lautaro, Barella, Bastoni e Dimarco, compagni di squadra di Calhanoglu, altro protagonista del salto della quaglia, si comporteranno da professionisti e colleghi, abbassando i toni, o favoriranno l’ondata».

L’articolo Lukaku, senti Zazzaroni: «A San Siro accoglienza da Barabba. Gli ex compagni…» proviene da Inter News 24.

