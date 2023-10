Oggi decorre il quinto anniversario della presidenza di Steven Zhang all’Inter: quale futuro lo attende e che bilancio si può fare?

Il 26 ottobre 2018 Steven Zhang si apprestava a diventare il nuovo Presidente dell’Inter. La Gazzetta dello Sport prova a tirare le somme dei risultati conseguiti, delineando anche un’idea di futuro.

BILANCIO- Cinque anni al comando, cinque trofei vinti, terzo presidente più vincente della storia dell’Inter dopo Angelo e Massimo Moratti: no, Zhang non ha portato i nerazzurri sul tetto del mondo, anche se per la verità ci è andato molto vicino a Istanbul. Ma di sicuro ha fatto riassaporare ai tifosi la gioia del successo. Nel 2018 l’Inter era 55a nel ranking Uefa, oggi è 8a.

Allora il quarto posto veniva festeggiato come una coppa vinta, oggi passare il girone e qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions è diventato quasi un obiettivo minimo. Riavvolgere il nastro è un bell’esercizio, certo. E magari aiuta anche a capire come durante l’estate 2020, la prima post Covid, siano cambiati i piani nerazzurri: meno investimenti e più attenzione ai conti.

Giusto parlare di sostenibilità, non di autofinanziamento. Perché l’Inter è lontana dall’obiettivo di essere un club autosufficiente: se così fosse, non sarebbero stati necessari gli 86 milioni immessi nelle casse, 51 dei quali provenienti dal finanziamento Oaktree, per garantire stabilità.

L’articolo Zhang e Inter, oggi 5 anni insieme: il bilancio del presidente nerazzurro proviene da Inter News 24.

